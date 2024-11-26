نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب "واحد من الناس".. فاروق فلوكس يتصدر التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان فاروق فلوكس محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب تصريحاته خلال لقائه مع برنامج واحد من الناس، الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي على قناة الحياة.

سبب تصدر فاروق فلوكس التريند

كشف فاروق فلوكس سبب تسميته فلوكس، كما تحدث عن بداية دخوله التمثيل وعلاقته بعدد من النجوم ومنهم الراحل فؤاد المهندس، وقائلا: في أحد الأيام، لقبني أحد أصدقائي لقب فلوكس بسبب كلامي الكثير، ومن هنا انتشر الاسم بين الأصدقاء وكنت معجبًا به.

فاروق فلوكس يكشف سبب تلقيبه بـ فلوكس

وأضاف فلوكس: كان يسود الضحك والمرح بيني وبين أصحابي في هذه الفترة، وعند قضائي فترة خدمتي في الجيش كان الجنود في المعسكر يقومون بأنشطة مثل السمر، وكان الجميع يراقب المواقف الطريفة التي تحدث بيننا وكان ذلك أحد الأسباب أيضًا في انتشار الاسم بين زملائي، كنت دائمًا محط اهتمام الجنود بسبب مواقفي الطريفة والكوميدية، مما دفعهم إلى تثبيت اسمي فلوكس.

سبب دخول فاروق فلوكس مجال الفن

وواصل فاروق فلوكس حديثه وكشف سبب دخوله مجال الفن، قائلا: أثناء دراستي بالجامعة جاء شخص من فريق التمثيل ووجهنى إلى الالتحاق بالفريق وبالفعل التحقت، وقدمت أحد الأدوار لكني لم أنجح وقتها، ولأني أكره الفشل استمريت واستكملت في مجال التمثيل، وقدمت عمل بعنوان خاتم سليمان وكان دوري صامت ولكن نجحت بعدها وأكملت مسيرتي.

فاروق فلوكس يكشف كواليس مسلسل دموع في عيون وقحة

واوضح فاروق فلوكس: لم أكن أنا المرشح الأول لمسلسل دموع في عيون وقحة، وكان الترشيح في البداية لأسامة عباس ومن قبله سعيد عبدالغني، وتم ترشيحي من قبل سعيد عبد الغني في دور الخواجة ديموس بمسلسل دموع في عيون وقحة أيضًا، ومنذ أن بدأت التحضير للدور أشاد المخرج بي وقال لي هتعمل الدور.

فاروق فلوكس يتحدث عن فؤاد المهندس

واختتم فاروق فلوكس: فؤاد المهندس كان بمثابة أبي الروحي، وهو كان دائمًا يعتبرني مثل ابنه، وكان يدعمني في حياتي الشخصية والفنية، حتى في أصعب اللحظات، وكان يشرفني أن أعمل معه في الفوازير، وفي أحد الأيام، كنت في رحلة عمرة، وكان أستاذ فؤاد مريضًا، فغضب مني عندما علم أنني ذهبت لأداء العمرة، وقال لي إزاي تروح العمرة وأنت مريض، لا يوجد أي خلاف بيني وبين الراحل فؤاد المهندس على المستوى المهني، رغم أنني في إحدى المسرحيات، فوجئت بعدم ذكر اسمي في العمل بعد مساعدتي له في تحضير المسرحية، وهو ما أغضبني في البداية، إلا أن الموقف لم يؤثر على صداقتي معه.