انت الأن تتابع خبر السد القطري يفرض التعادل على الهلال في نخبة أسيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة السد القطري أمام الهلال بنتيجة هدف في شباك كل فريق، في اللقاء الذي جمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أسيا للنخبة، والتي أقيمت على أرضية ملعب جاسم بن حمد.

وسجل هدف نادي الهلال الوحيد علي البليهي في الدقيقة (10)، وعادل البرازيلي باولو أوتافيو النتيجة لصالح السد القطري في الدقيقة (71) من عمر اللقاء.

وارتفع رصيد نادي الهلال إلى النقطة (13) في المركز الثاني بجدول ترتيب مسباقة دوري أبطال أسيا للنخبة، بينما تجمد رصيد نادي السد القطري عند النقطة (9) في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة.

اللقاء بدأ بتهديد مبكر من جانب نادي الهلال لشباك السد القطري، من أجل تسجيل الهدف الأول في شباك الفريق القطري، وخطف النقاط الثلاث من اللقاء.

وسجل نادي الهلال الهدف الأول عن طريق لاعب الفريق علي البليهي في الدقيقة (10) بعد تمريرة من جانب محمد كنو وصلت إلى البليهي، الذي سدد الكرة داخل الشباك.

واصل لاعبي نادي الهلال، الضغط على دفاعات نادي السد القطري، وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني وإنهاء المباراة لصالح الزعيم.

وسدد البرازيلي ماركوس ليوناردو تصويبة قوية في الدقيقة (25) لكن معتز برشم حارس مرمى نادي السد القطري، نجح في التصدي للكرة قبل أن تسكن الشباك.

ولم ينجح لاعبو الفريقين، في تسجيل أي هدف خلال مجريات الشوط الأول من اللقاء، لينتهي اللقاء بتقدم الهلال بنتيجة هدف نظيف.

وشهدت الدقيقة (60) إرسال ناصر الدوسري عرضية رائعة، وصلت إلى الصربي ألكسندر ميتروفيتش، الذي سدد الكرة أعلي مرمى نادي السد القطري.

واصل لاعبي نادي الهلال الضغط على دفاعات نادي السد القطري، لخطف الهدف الثاني وسط تمركز من جانب اللاعبين في وسط ملعبهم.

وشهدت الدقيقة (71) تعديل نادي السد القطري النتيجة عن طريق البرازيلي باولو أوتافيو، بعد عرضية من جانب أكرم عفيف قابلها اللاعب البرازيلي بتصويبة في شباك المغربي ياسين بونو حارس مرمى نادي الهلال.

وأهدر الصربي سيرجي سافيتش فرصة هدف محقق في الدقيقة (77) بعد عرضية من جانب مواطنه ألكسندر ميتروفيتش، إلا أن مدافع السد، نجح في تشتيت الكرة قبل أن تسكن الشباك.

حاول لاعبي نادي الهلال خطف هدف قبل نهاية اللقاء، وإنهاء المباراة لصالحهم، إلا أن لم ينجحوا، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف في شباك كل فريق.