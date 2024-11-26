نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قصور الثقافة بالإسماعيلية تواصل الاحتفال بعيد الطفولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أقام فرع ثقافة الإسماعيلية عددا من الفعاليات ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بأعياد الطفولة، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

الأطفال مستقبل الوطن

وشهدت مكتبة السبع آبار الثقافية لقاء بعنوان "الأطفال مستقبل الوطن" تحدث خلاله جميل يوسف، عن جهود الدولة في دعم الطفل في مجالات الصحة، التعليم، الرياضة، والثقافة، وغيرها، مسلطا الضوء على المبادرات الرئاسية المعنية بتحسين جودة الحياة وتنمية القدرات واكتشاف المواهب ومنها مبادرة "حياة كريمة" و"بداية"، بالإضافة إلى جائزة الدولة للمبدع الصغير.

حقوق الطفل في الإسلام

كما تضمنت الفعاليات المقامة بإقليم القناة وسيناء الثقافي، بإدارة الناقد د. شعيب خلف، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية، برئاسة شيرين عبد الرحمن، محاضرة أقيمت بمدرسة د. علي رضوان الإعدادية بعنوان "حقوق الطفل في الإسلام" أكد خلالها كل من د. سيد حجازي، والشيخ محمود عبد الله، من وزارة الأوقاف، على ضرورة تنشئة الطفل في بيئة سليمة تعتمد على القيم والمبادئ الإيجابية، بهدف إعداد أشخاص فاعلين في المجتمع، أعقبها ورشة تصميم لوحات فنية معبرة عن مظاهر الاحتفال بعيد الطفولة بخامات متنوعة.

كما نفذ بيت ثقافة طفل القنطرة، ورشة تصميم ماسكات بالورق المقوى بألوان عدة تدريب أمال عسران مدير البيت، فيما نظم نادي أدب بيت ثقافة التل الكبير لقاء شعريا تضمن إلقاء قصائد تنوعت ما بين الفصحى والعامية، واكتشاف مواهب أدبية لعدد من الطلاب وذلك بالمدرسة الثانوية الزراعية.