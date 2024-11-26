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أحمد جودة - القاهرة - تحدث ربيع ياسين نجم الكرة المصرية السابق، عن المواجهة الهامة بين منتخب الشباب ونظيره التونسي، في آخر جولات تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 20 سنة.

ربيع ياسين: ميكالي عليه دور كبير لتحقيق الفوز على تونس في بطولة الشباب

وقال ربيع ياسين في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية مع الإعلامي كريم رمزي على إذاعة ميجا إف إم: أتمنى فوز منتخب الشباب على شقيقه التونسي والتأهل لبطولة إفريقيا، خاصة وأن المباراة ستكون صعبة جدا.

وأضاف ربيع ياسين: أتمنى أن يكون هناك عمل وجهد كبير من المدرب مع اللاعبين اليوم، خاصة في النواحي الفنية.

وتابع ياسين: لا أميل للعشوائية، وأرى أن الأمور الخططية هي الأهم، وهو ما يجعل اللاعب في جاهزية وتركيز كبير، ولا بد أن يفهم اللاعبون ما لهم وما عليهم من واجبات، خاصة وأنهم أصحاب أعمار صغيرة.

واختتم ربيع ياسين تصريحاته: ميكالي مدرب لديه خبرة كبيرة وسيكون عليه دور كبير في المباراة، وأتمنى أن يكون قد تمكن من تحفيظ اللاعبين خططه وجمله قبل المباراة.