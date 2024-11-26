نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد ومحمود كهربا

ويأمل فريق النادي الأهلي في تحقيق بداية قوية في مستهل مشواره بدور المجموعات بالبطولة الإفريقية من خلال تحقيق الفوز علي منافسه استاد أبيدجان وحصد الثلاث نقاط الأولي في رحلته لحجز بطاقة العبور إلى الدور المقبل.

كما يسعي الأهلي أيضا لتحقيق الفوز أمام نظيره الإيفواري من أجل مصالحة جماهيره، وذلك بعد تعادل الفريق في مباراته الأخيرة في الدوري الممتاز أمام الاتحاد السكندري بهدف لكل منهما.

ويغيب عن قائمة الأهلي أمام ستاد أبيدجان كل من: «مصطفى أبو الخير - محمد عبد الله - سمير محمد - وسام أبو علي - حمزة علاء - يوسف أيمن - المغربي أشرف داري - كريم فؤاد - محمد هاني - كريم نيدفيد».

فيما ضمت القائمة كل من:

حراسة المرمي: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، عمر كمال، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، عمرو السولية، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، عمر الساعي، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: بيرسي تاو- طاهر محمد طاهر - محمود كهربا، حسين الشحات، رضا سليم.

ويلتقي الأهلي ضد استاد أبيدجان اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً، وسط حضور جماهيري يقدر بنحو 30 ألف مشجع، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة القارية.