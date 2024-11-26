انت الأن تتابع خبر رامي جمال يدعو للسلام وسط صراع بين رامي صبري وويجز والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دخل الفنان المصري رامي جمال على خط الخلاف بين الفنانين رامي صبري وويجز، الذي إندلع بسبب تصريحات متبادلة حول ترتيبهم في قائمة الأفضل بمصر، في منشور عبر خاصية الحالة، دعا جمال إلى الإبتعاد عن المقارنات في مجال الفن، مؤكدًا أهمية التركيز على النجاح الشخصي دون النظر إلى الآخرين، وقال: "أحب أكون رامي جمال، وأحب أكون علامة بعد ما أقرر أبطل.

.. محدش بياخد رزق حد". كما أعرب عن أمنيته للعيش في سلام، مطالبًا بتخفيف الضغوط اليومية.

الخلاف بين رامي صبري وويجز بدأ بتصريحات للأول وصف فيها موسيقى ويجز بـ"السيئة"، ورد الأخير بتصريح عبر حسابه قال فيه إن صبري ليس حتى "رقم 2" بل "رقم 19"، زوجة رامي صبري، شيرين عادل، هاجمت ويجز، متهمة إياه بالسعي وراء التريند، مؤكدة نجاح زوجها ضمن قائمة الفنانين الأكثر استماعًا مثل عمرو دياب وحماقي وتامر حسني.