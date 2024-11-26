انت الأن تتابع خبر دوري أبطال آسيا للنخبة: شاندونغ الصيني ينتصر على دار التعظيم الماليزي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاز نادي ​شاندونغ تايشان​ الصيني على ضيفه ​جوهور دار التعظيم الماليزي​ 1-0 يوم الثلاثاء على ستاد مركز جينان الأولمبي الرياضي في جينان، ضمن الجولة الخامسة من منافسات مرحلة الدوري (الشرق) في ​دوري أبطال آسيا للنخبة​ 2024-2025.

بعد أن انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، نجح شاندونغ تايشان في تسجيل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 68 عن طريق زيكا كارفاليو.

وحافظ فيسيل كوبي على صدارة ترتيب دوري الشرق برصيد 13 نقطة من خمس مباريات، مقابل 9 نقاط لكل من غوانغجو الذي لعب أربع مباريات وكاوازاكي فرونتال، و7 لكل من يوكوهاما مارينوس الذي لعب أربع مباريات وجوهور دار التعظيم وشنغهاي شينهوا الذي لعب أربع مباريات وشاندونغ تايشان وشنغهاي بورت وبوريرام يونايتد، و6 من أربع مباريات لبوهانغ ستيلرز، ونقطة لسنترال كوست مارينرز، في حين بقي رصيد أولسان خالياً من النقاط.