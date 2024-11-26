عاجل- الأرصاد الجوية تحذر من طقس الثلاثاء (التفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سوء طقس اليوم الثلاثاء وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية بيان مهم يخص حالة الطقس اليوم الثلاثاء الموافق السادس والعشرون من شهر نوفمبر الجاري.

حالة الطقس

الأرصاد الجوية تحذر من سوء الأحوال الجوية اليوم الثلاثاء

حيث جاء ذلك البيان يتضمن تحذيرات للمواطنين من استمرار سوء الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير مع سقوط الأمطار الشديدة على اغلب أنحاء الجمهورية كما تحذر هيئة الأرصاد الجوية من الظواهر الجويه التي ستضرب البلاد في الساعات القليلة المقبلة.

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استمرار تأثير المنخفض الجوي على سواحل البحر المتوسط

و كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي المتمركز على سواحل البحر المتوسط بالإضافة إلى نشاط الرياح بشكل ملحوظ على جنوب البلاد ولفترات متباعدة متقطعة مما يؤدي إلى زيادة الشعور ببرودة طقس اليوم الثلاثاء كما شددت هيئة الأرصاد الجوية من التغيرات التي تحدث في مصر الساعات القادمة بسبب المنخفض الجوي على البحر المتوسط و نوهت هيئة الأرصاد الجوية عن وجود شبورة مائية في الصباح الباكر على المناطق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

حالة الطقس

تعرف على درجات الحرارة في القاهرة وجنوب البلاد

و أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة العظمى في القاهرة حيث تسجل القاهرة درجة حرارة عظمى تساوي 20 درجة مئوية والصغرى فيها تكون 13 درجة مئوية وتسجل المدن الشمالية للبلاد 19 درجة حرارة عظمى والصغرى تكون 14 درجة كما تسجل مدن الصعيد 23 درجة حرارة عظمى والصغرى تكون فيها 12 درجة مئوية.

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هيئة الأرصاد الجوية تقدم نصائح هامه للمواطنين

بالإضافة إلى مواصلة هيئة الأرصاد الجوية تقديم نصائح هامه المواطنين أثناء الخروج من المنزل في ذلك الطقس حيث تطالب هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من ارتداء الجواكت الشتوية والملابس الثقيلة عند الخروج والابتعاد عن المباني المتهالكة وأعمدة الإنارة والاعلانات بسبب سوء الأحوال الجوية.