نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. بهاء سلطان يحيي حفلًا غنائيًا بمشاركة أحمد سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان أحمد سعد وبهاء سلطان، لإحياء أحدث حفلاتهما الغنائية، يوم 13 ديسمبر المقبل، على مسرح "أرينا" بالكويت، ضمن فعاليات مهرجان موسم الكويت الغنائي، ومن المقرر أن يقدم كلًا منهما باقة متنوعة ومميزة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معهال الجمهور.

بهاء سلطان وأحمد سعد

أحدث اعمال بهاء سلطان

وفي سياق آخر، يستعد بهاء سلطان لطرح ميني ألبوم جديد يحمل اسم "كإنك مسكن"، وذلك بالتعاون مع شركة "روتانا"، ويضم 3 أغنيات.

تفاصيل أغاني ميني ألبوم "كإنك مسكن"

يضم الميني ألبوم أغنية "حن عليا"، من كلمات محمد رفاعي، ألحان وليد سعد، وتوزيع وسام عبد المنعم، وأغنية "كإنك مسكن"، كلمات وألحان حمادة فراويلة، وتوزيع حاتم محسن، وأغنية "إنت طيب"، كلمات هاني عبد الكريم، وألحان أحمد محيي، وتوزيع يحيى يوسف.

آخر حفلات أحمد سعد



وكان أحمد سعد قد أحيا أمس حفلًا ضخمًا في دبي، ورفع الحفل شعار كامل العدد، وقدم سعد على مدار الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه، واستمر الحفل حوالى ساعتين، بالإضافة إلى الألعاب النارية والعروض العالمية التي قدمها سعد وفرقته على المسرح.