بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 11:55 صباحاً - فوائد المشي اليومية

المشي هو واحد من أبسط الأنشطة البدنية التي يمكن للإنسان القيام بها، ويعد من أفضلها أيضاً لصحة القلب والجسم بشكل عام. إن اعتماد المشي كجزء من الروتين اليومي يعزز اللياقة البدنية ويحسن الحالة النفسية ويزيد من مستويات الطاقة. تعتبر الدراسات المتعددة المشي لعدة دقائق يومياً من الممارسات المثالية للحفاظ على الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة.

الفوائد الصحية للمشي

تحسين صحة القلب والأوعية الدموية: يقلل المشي من مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق خفض مستويات الكوليسترول وتحسين ضغط الدم.

تحفيز فقدان الوزن: يساعد المشي المنتظم في حرق السعرات الحرارية وبالتالي فقدان الوزن.

تعزيز الصحة العقلية: يحسن المشي الصحة النفسية من خلال تقليل الشعور بالتوتر والقلق.

تقوية العضلات والمفاصل: يعزز المشي قوة العضلات والمفاصل ويساعد في تحسين المرونة والحيوية.

كم من الوقت يجب أن أمشي يومياً؟

التوصيات الحالية من قبل الخبراء الصحيين تشير إلى أن الأشخاص يجب أن يسعوا للوصول إلى حوالي 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل، مثل المشي، كل أسبوع. يمكن ترجمة ذلك إلى حوالي 30 دقيقة من المشي، خمسة أيام في الأسبوع. ومع ذلك، من المهم معرفة أن هذه الفترة الزمنية يمكن تقسيمها إلى جلسات أقصر مثل 10 أو 15 دقيقة عدة مرات في اليوم.

كيفية إدراج المشي في الروتين اليومي

إذا كنت جديداً على ممارسة المشي أو كنت تجد صعوبة في الالتزام بهذا المقدار من النشاط البدني، يمكنك البدء بالتالي:

أبدأ بخطوات صغيرة: قد يكون البدء بخمس أو عشر دقائق يومياً كافياً في البداية، ويمكن زيادة المدة تدريجياً.

اجعلها عادة يومية: حاول دمج المشي في نشاطاتك اليومية، مثل المشي إلى العمل أو أثناء استراحات الغداء.

استمتع بالتجربة: اختر أماكن مفضلة لديك مثل الحدائق أو الشواطئ لإضفاء المتعة على تجربة المشي.

أدوات مساعدة لزيادة التفاعل

الاستفادة من التكنولوجيا مثل التطبيقات الخاصة بتتبع الخطوات يمكن أن تكون مفيدة جداً. تتيح هذه التطبيقات تتبع التقدم والالتزام اليومي، وقد تشجعك على تحقيق أهداف المشي.

في النهاية، سواء كان الهدف هو الحفاظ على الصحة العامة أو تعزيز اللياقة البدنية، فالمشي يعتبر خياراً ممتازاً يمكن البدء فيه في أي وقت وبدون الحاجة إلى معدات خاصة. تذكر أن الأهم هو اتخاذ الخطوة الأولى والبدء في التحرك، وستشعر بالفائدة تدريجياً مع مرور الوقت.