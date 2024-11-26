نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نصف دستة غيابات.. تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام ليفربول، في المباراة التي ستجمع بينهم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول



ينزل الفريق الملكي ضيفًا ثقيلًا على الريدز، مساء الأربعاء المقبل الموافق 27 نوفمبر 2024 على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ليفربول

حراسة المرمي: كورتوا

خط الدفاع: ميندي – روديجر – أسينسيو – فالفيردي

خط الوسط: كامافينجا – مودريتش – بيلينجهام

خط الهجوم: غولر – مبابي – دياز

وتنقل مباراة ريال مدريد وليفربول عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

