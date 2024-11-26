قبل عرضه.. تعرف على تفاصيل مسلسل "فقرة الساحر"

القاهرة - محمد ابراهيم - ينتظر الفنان طه دسوقي عرض أحدث أعماله الدرامية، عبر منصة يانجو بلاي وهو مسلسل “فقرة الساحر”.



وطرحت منصة يانجو بلاي البوستر الرسمي للعمل للترويج له قبل طرحه، وظهر فيه الأبطال الثلاثة وهم يجلسون إلى جوار بعضهم البعض بظهورهم وهم يتأملون لوحة فنية.



ابطال مسلسل "فقرة الساحر"



فقرة الساحر هو مسلسل مستوحى من أحداث حقيقية يمزج بين المغامرة والأكشن والإثارة وينتمي إلى نوعية أعمال السطو الجريئة. يتألف المسلسل من ثماني حلقات تأخذ المشاهدين في رحلة مشوقة ومليئة بالمفاجآت، ويضم عدد من النجوم منهم أسماء جلال، طه دسوقي وعلي قاسم، إلى جانب مجموعة من المواهب الصاعدة مع ظهور استثنائي ومؤثر لكبار النجوم في أدوار خاصة تضيف عمقًا للأحداث.





تم تصوير المسلسل في مواقع مختلفة بين مصر والمغرب، وتدور الأحداث حول حياة ثلاثة أصدقاء مقربين: لمى ومِكس وألفي الذين تبدأ علاقتهم كأصدقاء ثم تتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططًا في تنفيذ عمليات احتيال ذكية. يهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية كبيرة، حيث يختارون أهدافهم بعناية ولا يستهدفون إلا من يرون أنهم يستحقون وذلك في إطار كوميدي خفيف، يوازن بين المغامرات المثيرة والمواقف الطريفة، مما يجعلها رحلة ممتعة ومليئة بالإثارة والضحك.