العالم اليوم - السعودية توافق على موازنة 2025 بمصروفات 1.3 تريليون ريال

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 04:23 مساءً - أقر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، موازنة البلاد لعام 2025، والتي تتوقع عجزا قدره 101 مليار ريال (26.88 مليار دولار)، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".

وحددت الموازنة الإنفاق عند 1.285 تريليون ريال في عام 2025 وإجمالي الإيرادات عند 1.184 تريليون ريال.

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