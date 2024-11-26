انت الأن تتابع خبر الهريفي يفاجئ جماهير السعودية ويطلب إبعاد ثلاثي الهلال من الاخضر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثار فهد الهريفي، أسطورة كرة القدم السعودية ونجم النصر السابق، موجة من الجدل في الشارع الرياضي، بعد تصريحاته المثيرة بشأن قائمة المنتخب السعودي المقرر أن تشارك في بطولة كأس الخليج "خليجي 26" المقبلة.

وفي تصريحات له عبر برنامج "رياضة سكوب"، طالب الهريفي الجهاز الفني للمنتخب السعودي بإبعاد ثلاثة لاعبين عن التشكيلة المشاركة في البطولة التي ستقام في الكويت خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 3 يناير. حيث قال: "في البطولة القادمة، يجب أن يضم المنتخب لاعبين مثل سالم الدوسري، حسان تمبكتي، سلطان الغنام، ومتعب الحربي، بالإضافة إلى تركي العمار، عبد الله السالم، ومصعب الجوير، الذي أراه لاعبًا ديناميكيًا وفريدًا في الفريق".

وأكمل الهريفي قائلا: "لكن لدي رسالة، لقد تم منح الفرصة الكافية لكل من محمد كنو، علي البليهي، وعبد الله الخيبري، وقد تم تجربتهم مرات عديدة. يكفي بصراحة، حتى أنديتهم بدأت تشتكي من مستوياتهم. يجب أن نركز على تحقيق لقب كأس الخليج المقبل، ومن المهم أن نمنح الفرصة للاعبين الشباب والموهوبين لتحقيق ذلك."

تصريحات الهريفي جاءت لتسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الجهاز الفني في اختيار القائمة المثالية للمشاركة في هذه البطولة الهامة، مما يثير تساؤلات حول مستقبل بعض اللاعبين في تشكيلة المنتخب السعودي.