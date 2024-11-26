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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 26 - 22، في المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء، على صالة عبد الرحمن فوزي بالقلعة البيضاء، ضمن مؤجلات الجولة السادسة لبطولة دوري المحترفين.

الزمالك يفوز على سموحة في دوري كرة اليد

قدم لاعبو الزمالك أداءً جيدًا خلال أحداث المباراة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أبناء ميت عقبة بنتيجة 14 - 11، في الشوط الثاني، واصل الفريق سيطرته على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز الكوماندوز بنتيجة 26 - 22.

ويتكون الجهاز الفني لفريق اليد من: "حسن يسري رئيسًا، فرناندو باربيتو مديرًا فنيًا، ومحمد عبدالسلام ريشة مدربًا عامًا، وماركو ماركيس مدربًا لحارس المرمى، وأشرف عز رئيسًا للجهاز الطبي، وأشرف محمد أخصائيًا للعلاج الطبيعي، وجمال شعبان مديرًا إداريًا".

