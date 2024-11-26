تشكيل بايرن ميونخ الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدرب فينسنت كومباني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل بايرن ميونخ الرسمي لمواجهة باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: لايمر، دايوت أوباميكانو، كيم مين جاي، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: جوشوا كيميتش، ليون جوريتسكا، جمال موسيالا.

خط الهجوم: ساني، كين، كينجسلي كومان.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسيتم بث مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ عبر قناة beIN Sports 1HD.