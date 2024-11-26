تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس إنريكي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره بايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل باريس سان جيرمان الرسمي أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: سافانوف.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، باتشو، مينديز.

خط الوسط: جواو نيفيس، رويز، زهير إيمري.

خط الهجوم: براديلي باركولا، فيتينا، عثمان ديمبيلي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، وسيتم بث مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ عبر قناة beIN Sports 1HD.