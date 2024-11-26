انت الأن تتابع خبر فرصة للشراء .. انهيار اسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر ! اليك اخر الاسعار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تراجعت أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 24-5-1446 في مستهل التعاملات؛ حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 في السعودية وبقية الأعيرة مقارنة بأسعار الذهب في ختام تعاملات أمس الإثنين، بالتزامن مع تراجع الذهب عالميا.

سعر الذهب في السعودية اليوم

وسجل سعر الذهب عيار 21 في المملكة اليوم الثلاثاء 24-5-1446 بقيمة 286.57 ريال للجرام، فيما كان سعر الذهب عيار 21 في ختام تعاملات أمس الإثنين يسجل 286.90 ريال،

وجاء سعر الذهب في السعودية اليوم كالآتي:

سعر الذهب في السعودية عيار 21 اليوم الثلاثاء، 276.73 ريال.

سعر الذهب في السعودية عيار 24 اليوم الثلاثاء، 316.27 ريال.

سعر الذهب في السعودية عيار 22 اليوم الثلاثاء، 289.91 ريال.

سعر الذهب في السعودية عيار 18 اليوم الثلاثاء، 237.20 ريال.

سعر الذهب للبيع والشراء

وسجل سعر بيع وشراء أونصة الذهب في السعودية اليوم:

سعر أونصة الذهب بيع 9,837.00 ريال .

سعر أونصة الذهب شراء 9,840.75 ريال.

سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم

جاء سعر الجنيه الذهب اليوم في المملكة، كما يلي:

سعر الجنيه الذهب عيار 21 وزن 8 جرامات 2,656.65 ريال.

سعر الجنيه الذهب عيار 22 وزن 8 جرامات، 2,783.16 ريال.

سعر الجنيه الذهب عيار 24 وزن 8 جرامات، 3,036.17 ريال.

سعر سبيكة الذهب في السعودية

وجاء سعر سبيكة الذهب اليوم كما يلي: