نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء السعودي يقر الميزانية المملكة لعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الثلاثاء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم، في الرياض، لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1446 / 1447هـ (2025).

واستعرض مجلس الوزراء، بنود الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1446 / 1447هـ (2025)، وأصدر قراره بشأنها متضمنًا ما يلي:

1 ــ تُقدّر الإيـرادات العامة للدولة بمبلـغ (1،184،000،000،000) ألف ومائة وأربعة وثمانين مليار ريال.

2 ــ تُعْتَمد المصروفات العامة للدولة بمبلغ (1،285،000،000،000) ألف ومائتين وخمسة وثمانين مليار ريال.

3 ــ يُقـدّر الـعـجـز بـمبلـغ (101،000،000،000) مائة مليار ومليار ريال.

وقد وجه ولي العهد، الوزراء والمسؤولين كلًا فيما يخصه بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة (رؤية المملكة 2030).