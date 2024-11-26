انت الأن تتابع خبر نفقات السعودية تصل 342 مليار دولار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وبعجز 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد دعا الوزراء والمسؤولين، كلا فيما يخصه، إلى الالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة رؤية 2030.

وسيكون العجز المقدر في 2025 الثالث على التوالي، في ظل مواصلة الإنفاق الضخم على المشاريع والبرامج الإجتماعية، فيما تتأثر الإيرادات بخفض إنتاج النفط ضمن تحالف أوبك+.

وتقل نفقات العام المقبل بمقدار 5 في المئة عن المتوقعة خلال 2024 البالغة نحو 1.36 تريليون ريال، كما تقل الإيرادات ب4 في المئة إلى 1.18 تريليون ريال، فيما يتقلص العجز إلى 101 مليار ريال مقارنة بتوقعات 2024.

وتشير توقعات عام 2024 إلى تسجيل نفقات بـ1.35 تريليون ريال مقابل إيرادات ب1.23 مليار ريال، متوقعة عجزا بـ115 مليار ريال.

وفيما يعد انخفاض النفقات التقديرية عن المتوقعة طبيعيا في ظل اعتماد وزارة المالية السعودية عادة تقديرات متحفظة للميزانيات، يكون الإنفاق الفعلي أعلى عادة، وهو ما ينطبق أيضا على بقية البنود.

لذا فمقارنة بالميزانيات المعتمدة (التقديرات الأولية)، تعد ميزانية 2025 توسعية بزيادة 3 في المئة عن تقديرات 2024 البالغة 1.25 تريليون ريال، كما أن الإيرادات أعلى ب1 في المئة عن 1.23 تريليون ريال مقدرة في 2024، ما رفع العجز إلى 101 مليار ريال، من 79 مليار ريال مقدرة في 2024.