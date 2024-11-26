انت الأن تتابع خبر غير متوقع .. سعر الريال السعودي مقابل الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 24-5-1446 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - شهدت أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء 24-5-1446 تقلبات ملحوظة في الأسواق المالية، حيث استقر سعر الريال أمام الدولار الأمريكي عند 3.75 ريال، بينما شهدت بعض العملات الأخرى تحركات متفاوتة في قيمتها.

هذه التغيرات في أسعار الصرف تأتي في وقت حساس تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات اقتصادية تؤثر بشكل مباشر على تداولات العملات. في هذا السياق، نستعرض لكم أسعار بعض أبرز العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي في البنك المركزي لهذا اليوم.

سعر الريال مقابل الدولار الأمريكي

الدولار الأمريكي: 3.75 ريال يعتبر سعر الريال السعودي ثابتًا مقابل الدولار الأمريكي في السوق، حيث يظل عند نفس المستوى الذي شهدته الأسواق لفترة طويلة.

أسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال السعودي

الجنيه الإسترليني: 4.706 ريال

الفرنك السويسري: 4.22 ريال

اليورو: 3.93 ريال

الين الياباني: 0.024 ريال

الريال البرازيلي: 0.644 ريال

الدولار الكندي: 2.68 ريال

أسعار العملات الأخرى مقابل الريال السعودي

اليوان الصيني: 0.517 ريال

الجنيه القبرصي: 6.72 ريال

الكرون الدنماركي: 0.527 ريال

البيزو الأرجنتيني: 0.0037 ريال

الدولار الأسترالي: 2.438 ريال

الروبية الهندية: 0.0447 ريال

الروبية السريلانكية: 0.0128 ريال

الروبية الإندونيسية: 0.0002 ريال

الروبية الباكستانية: 0.0135 ريال

الدولار النيوزيلندي: 2.19 ريال

الروبل الروسي: 0.036 ريال

الليرة التركية: 0.108 ريال

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