نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة السبع: سنلتزم بالقانون الدولي بشأن اعتقال نتنياهو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد وزراء خارجية مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، اليوم، أن دول المجموعة ستفي بالتزاماتها الخاصة فما يتعلق بمذكرة التوقيف، التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف وزراء خارجية المجموعة في بيان مشترك عقب محادثات جرت قرب روما: "نؤكد مجددا التزامنا بالقانون الإنساني الدولي وسنفي بالتزاماتنا الخاصة".

وتابعوا: "نؤكد أنه لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين حركة حماس وإسرائيل".

ومن جهة أخرى، أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع عن دعمهم "لوقف فوري لإطلاق النار" في لبنان، معتبرين أن "الوقت حان للتوصل إلى حل دبلوماسي".

وقالوا في البيان الختامي: "ندعم المفاوضات الجارية من أجل وقف فوري لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله".

وأضافوا: "حان الوقت للتوصل إلى حل دبلوماسي، ونرحب بالجهود الدبلوماسية المبذولة في هذا الاتجاه".

وبشأن الحرب في أوكرانيا، أوضحوا أن إطلاق روسيا الأسبوع الماضي صاروخا فرط صوتي على أوكرانيا هو دليل على "سلوكها المتهور والتصعيدي".

ودانوا "بأشد العبارات الخطاب النووي غير المسؤول والتهديدي لروسيا وكذلك موقفها القائم على الترهيب الاستراتيجي".

كما أشاروا إلى أن "دعمهم وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها سيبقى ثابتا".