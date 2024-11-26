مال وأعمال

وزير الكهرباء: غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة الشبكة…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الكهرباء: غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة الشبكة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:13 مساءً - استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تقارير اللجان المعنية في الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة، فيما يخص الانتهاء من الاستعداد لفصل الشتاء وما يصاحبه من تغيرات في الطقس ورياح وسقوط الأمطار، وتأمين الشبكة لمواجهة أي انقطاعات طارئة وتكثيف عمليات الصيانة وزيادة أعداد فرق الطوارئ.

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ووجه الدكتور محمود عصمت بمواصلة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية خلال فصل الشتاء وضرورة الإشراف المباشر من قبل رؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء على مراجعة الخطوط والشبكات والمشروعات القريبة من مسارات مخرات السيول، خاصة في المناطق الصحراوية في سيناء والصعيد واتخاذ مايلزم لحمايتها حتى لا تتسبب في انقطاعات للتيار الكهربائي.

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وأشار إلى استمرار المرور على مكونات الشبكة من قبل فرق الصيانة فى جميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية، والتأكد من تفقد جميع المهمات الكهربائية والأكشاك والكابلات، الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، بالإضافة لتأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة.

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وأكد عصمت ضرورة توفير وتجهيز مولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع التيار الكهربائي عنها لأي سبب فى اطار استعدادات شركات التوزيع لفصل الشتاء، والانتهاء من أعمال صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، ورفع مستوى المهمات الكهربائية في بعض المناطق لحمايتها وتجنب غمرها بالمياه في حالة حدوث أمطار شديدة.

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ونوه إلى زيادة الإجراءات التي تقوم بها شركات الكهرباء لمواجهة السيول والشبورة المتوقع حدوثها، واهمية وجود غرفة طوارئ مركزية بالوزارة، وغرف في شركات النقل والتوزيع ، مضيفا أن تطوير شبكات النقل والتوزيع له أثر كبير في تأمين التغذية الكهربائية وعدم انقطاع التيار نتيجة الأعطال و فى سبيل ذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجال الخطوط الهوائية ومحطات المحولات على الجهود الفائقة والعالية على مستوى الجمهورية.

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وقال وزير الكهرباء إن الأيام المقبلة ستشهد متابعة ميدانية لما تم اتخاذه من إجراءات خاصة في المناطق المتوقع تعرضها لمخاطر بسبب التغيرات المناخية المصاحبة لفصل الشتاء، مؤكدا الاهتمام بالارشادات الموجهة للمواطنين بعدم الاقتراب من المهمات الكهربائية خاصة أثناء الأمطار الشديدة، والاتصال سريعا على رقم “121” لتلقى أي شكاوى على مدار 24 ساعة.

وأكد أن فرق الطوارئ والصيانة بكل الشركات التابعة للقطاع تقوم بالمتابعة المستمرة لجميع الشكاوى والأعطال، ويتم على الفور اتخاذ كل التدابير اللازمة لإزالة سبب الشكوى، لافتا أن هناك غرفة طوارئ فى الوزارة ستعمل على متابعة العمل في جميع المحافظات للوقوف على تنفيذ الخطة وتحقيق الكفاءة في التشغيل وتقديم خدمات تلبي طموحات المشتركين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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