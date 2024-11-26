الوصل يتجاوز الشرطة .. والسد يتعادل مع الهلال

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:58 مساءً - تغلب الوصل الإماراتي على مستضيفه الشرطة العراقي، بنتيجة 3-1، مساء اليوم، في الجولة الخامسة من دوري النخبة الآسيوي.

ثلاثية الوصل حملت توقيع كلاً من جوناثان سانتوس (د14)، فابيو ليما (د64) من علامة الجزاء، ونيكولاس خيمينيز (د90) من علامة الجزاء أيضاً، فيما سجل فهد اليوسف (د50) هدف الشرطة الوحيد

بهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع، وتجمد رصيد الشرطة عند نقطتين في المركز 11.

وفي مباراة ثانية، تعادل السد القطري مع الهلال السعودي، بهدف لمثله.

تقدم الهلال أولاً عبر علي البليهي (د10)، ثم عادل السد عبر باولو أوتافيو (د72).

بهذا التعادل، رفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثاني، ورفع السد رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس.