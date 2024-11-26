شاهد.. الصورة الأولى لبسمة داود من فيلم "إسعاف" أول أعمالها في السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - أنهت الفنانة بسمة داود تصوير دورها في فيلم "إسعاف" الذي يجمع بين الدراما والتشويق والكوميديا، ويُعد أول تجربة سينمائية لها في المملكة العربية السعودية.

تفاصيل شخصية بسمة داود في فيلم "إسعاف"

وتقوم بسمة داود في هذا العمل بتجسيد شخصية لينا الفتاة المصرية التي تعيش في مدينة الرياض وهو دور بارز يضفي على حبكة الفيلم عمقًا خاصًا.

وعبرت بسمة داود عن سعادتها بهذه التجربة، مشيرة في بيان صحفي لها إلى أن العمل في المملكة العربية السعودية كان ملهمًا، وقالت: "أنها سعيدة بالمشاركة في فيلم إسعاف الذي يشهد تعاون سعودي مصري وخاصه بتعاونها مع النجم إبراهيم الحجاج ومحمد القحطاني وسعيدة بالنقلة الفنية التي تشهدها المملكة السعودية، وأكثر ما لمسته هناك هو الشعب السعودي أهل الكرم والعشرة الطيبة".

الفيلم الذي أتاح لبسمة فرصة لاكتشاف بيئة فنية جديدة، حيث تم تصوير جميع مشاهد الفيلم في مدينة الرياض بإنتاج بيت الكوميديا وبلاك لايت للإنتاج.

فيلم "إسعاف"

يعرض فيلم "إسعاف" قصة شيّقة تدور حول مغامرات مسعفان يعملان في العاصمة السعودية الرياض "عمر" و"خالد". يؤدي شخصية "عمر" الفنان إبراهيم الحجاج، الذي يتميز بروح مرحة وشخصية تسعى لخوض التحديات، أما "خالد" فيقوم بدوره الفنان محمد القحطاني، بشخصيته الجدية والمسؤولة التي يجد نفسه غالبًا في مواقف حرجة بسبب شريكه " عمر".

تفاصيل فيلم إسعاف

ويشاركهم في العمل مجموعة من الأسماء اللامعة ومنهم الفنان حسن عسيري والفنان فيصل الدوخي، والفنان أحمد فهمي، والفنان علي إبراهيم، والفنانة لطيفة المقرن، والفنان فهد البتيري، والفنانة نيرمين محسن، والفنان مهدي الناصر، والفنان سعيد صالح، الفنان مهند الصالح، وبندريتا.

يجسد الفيلم روح العمل الجماعي والتحديات التي يواجهها المسعفون يوميًا، وسط أجواء مليئة بالمغامرات والمواقف غير المتوقعة التي تعزز الجانب الإنساني في هذه المهنة، ويعد فيلم "إسعاف" خطوة جديدة ومهمة في مجال الإنتاج السينمائي العربي المشترك، إذ يمهد لآفاق أوسع في التعاون بين السعودية ومصر في مجال صناعة الأفلام السينمائية، ما يجعله علامة بارزة للأعمال السينمائية العربية المعاصرة.