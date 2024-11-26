انت الأن تتابع خبر بث مباشر لمباراة الشرطة العراقي والوصل الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستضيف فريق الشرطة العراقي نظيره فريق الوصل الإماراتي على استاد كربلاء الدولي، في المباراة التي ستقام بينهما في السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

ولا يزال الشرطة يبحث عن تحقيق الفوز الأول في البطولة، حيث تعادل في مباراتين، وخسر مرتين. فيما يتطلع الوصل لتعزيز موقعه في المنافسة، بعدما نجح خلال مبارياته السابقة في تحقيق انتصارين، مقابل التعادل في مباراة، والتعرض لخسارة واحدة.