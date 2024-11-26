ناشئــي إزكي يواصلون التألق بدوري تحت 17 سنة

إزكي ـ من يوسف بن سعيد المنذري:

يواصل فريق الناشئين بنادي إزكي التألق وحصد النقاط ضمن المرحلة النهائية بدوري كرة القدم تحت 17 سنة لعام 2024-2025 بقيادة المدرب ناصر المياحي.

وقد حقق الأسبوع المنصرم الفوز على نادي العامرات بهدف دون رد ليبلغ النقطة السابعة متصدراً المجموعة الثانية، حيث انتهى لقاء الجولة الأولى بالتعادل السلبي بمواجهة نادي الاتحاد.

فيما حقق نادي إزكي الفوز في الجولة الثانية على نادي الخابورة بنتيجة هدفين دون مقابل ولم تهتز شباكه خلال مباريات المرحلة النهائية.

وكان فريق الناشئين بنادي إزكي قد حقق نتائج لافتة في المرحلة الأولى حيث حقق الفوز 8 مرات من حصيلة عشر مباريات وتصدر المجموعة الرابعة برصيد 25 نقطة وتسجيل معدل عالِ من الأهداف بلغ 19 هدفاً، كما حقق الفريق خلال الموسم المنصرم المركز الثالث بالترتيب العام من أول مشاركة بتاريخه.

وحول النتائج الإيجابية التي يواصل تحقيقها الفريق تحدث عرفات بن سعيد العبيداني رئيس نادي إزكي قائلا: الفريق يمضي قُدما بخطى ثابتة نحو تحقيق الإنجاز وحصد ثمار الجهود التي بذلت من الإدارة والطواقم الفنية والإدارية.

ففي كل جولة شعارنا تحقيق الفوز والمنافسة وقد كسبنا مجموعة مميزة من اللاعبين تمكن الجهاز الفني خلال فترة وجيزة من تمكينهم وصقل مهاراتهم، مضيفاً: الجمهور سند دائم لنا أينما توجهنا لهم جزيل الشكر على وقفاتهم الصادقة التي جعلت من الفريق رقما صعبا ومنافسا للقب .