الفريق الوطني للفروسية العسكرية يُشارك فـي بطولة العالم لقفز الحواجز بقطر

يُشارك الفريق الوطني للفروسية العسكرية اليوم الأربعاء في بطولة العالم العسكرية الرابعة والعشرين للفروسية لقفز الحواجز، والتي تستضيفها دولة قطر الشقيقة بتنظيمٍ من المجلس الدولي للرياضة العسكرية (السيزم)، وذلك خلال الفترة من 27 إلى 30 من نوفمبر الجاري.

وسيمثل سلطنة عُمان فريقٌ من شؤون البلاط السلطاني بعددٍ من فرسان الخيالة السلطانية، ويتنافس في البطولة إلى جانب فريق سلطنة عُمان مجموعة من الفرسان يمثلون 14 دولة عربية وإفريقية وأوروبية، وتأتي مشاركة الفريق الوطني للفروسية العسكرية في إطار تعزيز حضور الرياضة العسكرية على الصعيدين المحلي والدولي؛ بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الرياضي وتفعيل الفرق الوطنية التي تمثل سلطنة عُمان في المحافل الإقليمية والدولية. وأوضح الرائد مسعود بن سعيد الربعاني، رئيس الوفد، أن مشاركة فريق سلطنة عُمان في بطولة العالم العسكرية تعدُّ الأولى من نوعها في هذا المحفل، وأنه تم الإعداد لها مسبقًا من خلال التدريبات المكثّفة على أمل تحقيق أفضل النتائج بإذن الله.