ختام مسابقة ألعاب القوى للذكور بتعليمية جنوب الباطنة

كتب ـ حمود الخروصي: اختتمت بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة مسابقة ألعاب القوى 2025/2024م للذكور على مستوى مدارس تعليمية المحافظة، والتي تم تنظيميها من قبل الاتحاد العماني للرياضة المدرسية ممثلا بلجنة الرياضة المدرسية بالمحافظة. شارك في المسابقة (200) طالب يمثلون (22) مدرسة، وجاءت نتائج المراكز الثلاثة الأولى في الترتيب العام كالتالي: المركز الأول مدرسة الشيخ أبو قحطان الهجاري للتعليم الأساسي بولاية العوابي، وجاءت في المركز الثاني مدرسة العقدة للتعليم الأساسي بولاية بركاء، وجاءت في المركز الثالث مدرسة الامام الصلت بن مالك بولاية المصنعة.

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