انت الأن تتابع خبر "عطار ابن حلال قالي ع السر"!!.... وصفة الهنود لتكثيف وتطويل الشعر معلقة واحدة على الشامبو شعرك هيوصل لنص ضهرك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الكثير من الفتيات يبحثوا عن أفضل الطرق التي تساعد على إطالة الشعر وتغذيته بشكل عميق البعض منهم يعتمد على استخدام المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قد تضر بصيلات الشعر لكن الشعر في الواقع يحتاج إلى مكونات طبيعية تمنحه الفوائد التي تساعد في طوله وكثافته في وقت قصير دون أي آثار سلبية في هذا المقال، سنعرض لكم أفضل المكونات التي يمكن إضافتها إلى الشامبو للحصول على أفضل النتائج.

تطويل الشعر بسرعة

هناك العديد من المكونات التي يمكن إضافتها إلى الشامبو لتعزيز نمو الشعر وكثافته في وقت قصير، كما أنها تزوده بالعناصر الغذائية التي تعمل على تغذيته بعمق من بين هذه المكونات:

الأسبرين

يعد الأسبرين من المواد المفيدة لفروة الرأس والشعر، حيث يساعد على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس ويعزز من صحة الشعر إضافة الأسبرين إلى الشامبو يمكن أن يزيد من فعاليته في العناية بالشعر إليكِ الطريقة:

قومي بسحق 4 حبات من الأسبرين وامزجيها مع نصف ملعقة صغيرة من الملح.

أضيفي إلى الخليط ملعقتين طعام من الشامبو وملعقتين من الماء.

امزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

استخدمي الخليط في غسل شعرك مع تدليك فروة الرأس لبضع دقائق.

اغسلي شعرك بالماء الفاتر كالمعتاد.

تكثيف الشعر بالقهوة

القهوة

تعتبر القهوة من أبرز المكونات الطبيعية التي يمكن أن تساهم في تطويل الشعر عندما تضاف إلى الشامبو إليكِ طريقة استخدامها:

في وعاء، امزجي ربع كوب من الماء مع ملعقة من القهوة وملعقة من القرفة المطحونة وملعقة من الشامبو.

امزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

استخدمي الخليط لغسل شعرك، مع تدليك فروة الرأس جيدًا.

اتركي الخليط على شعرك لمدة 10 دقائق على الأقل.

اغسلي شعرك بالماء كالمعتاد.

لشعر أطول