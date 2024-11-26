وزير الخارجية والهجرة يبحث مع وزير خارجية الكونجو سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 02:37 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر مع "جون كلود جاكوسو" وزير خارجية جمهورية الكونجو على هامش زيارته إلى روما.

طلب وزير الخارجية الكونجولي نقل تحيات الرئيس "دنيس ساسو نجيسو" رئيس جمهورية الكونجو إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأكد على تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين القاهرة وبرازافيل ومواصلة التشاور بين البلدين الشقيقين في القضايا ذات الصلة بالقارة الافريقية.

وخلال اللقاء، بحث الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات وتطوير أطر التعاون القائمة بما في ذلك مجالات الزراعة والتعليم والبنية التحتية.

كما تبادلا وجهات النظر حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وتحقيق الأمن والاستقرار في القارة الأفريقية، فضلاً عن تعزيز التعاون الثنائى في المنظمات الإقليمية وفى مقدمتها الاتحاد الأفريقي وسبل تفعيل مؤسساته. واتفق الوزيران على تبادل تأييد ترشيحات البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية، وقدم الوزير عبد العاطي الشكر لجمهورية الكونجو الشقيقة على انضمامها للتوافق الأفريقي لاعتماد المرشح المصري لمنصب مدير عام اليونسكو.