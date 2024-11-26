نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يلتقي وزير خارجية إيطاليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

التقى الدكتور عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الثلاثاء 26 نوفمبر، "أنطونيو تاياني" وزير خارجية إيطاليا، على هامش أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في إيطاليا.



وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على كافة المستويات، والتنسيق رفيع المستوى بين قيادتى البلدين على ضوء العلاقات المتميزة التي تربط الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والسيدة جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء الإيطالية.



وتناول الوزيران العلاقات الثنائية حيث أكد الوزير عبد العاطي، على أهمية تعزيز التبادل التجاري وتفعيل مجلس الأعمال المصري الإيطالي لدعم العلاقات بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى الدور الإيجابي للشركات الإيطالية في القطاعات المختلفة في السوق المصرى.



واستعرض الوزير، جهود مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، والتطلع لمزيد من الاستثمارات من جانب رجال الأعمال الإيطاليين على ضوء الفرص الواعدة المتاحة في السوق المصرى.



كما تناول الوزيران التنسيق القائم بين البلدين لدعم الترشيحات في المحافل الدولية المختلفة، فضلًا عن استعراض مجالات التعاون المشتركة وعلى رأسها الأمن الغذائي والطاقة والبنية التحتية والزراعة والنقل واللوجستيات.

كما تطرق الوزيران إلى التعاون في مجال الهجرة، حيث أشار الوزير عبد العاطي، إلى التعاون المتميز بين البلدين في هذا المجال وأهمية توسيع التعاون التدريبى المهنى لخلق عمالة ماهرة للسوقين المصرى والإيطالى.

جانب من لقاء الوزير بدر عبد العاطي مع نظيره الإيطالي



وناقش الوزيران التطورات المتلاحقة بالشرق الأوسط، حيث أكد الوزير عبد العاطي، على أهمية النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لقطاع غزة للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى استضافة القاهرة للمؤتمر الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة يوم 2 ديسمبر.

كما حذر من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية نتيجة استمرار إسرائيل في سياسة التوسع الاستيطاني.