وصفات طبيعية تمنع تساقط الشعر.. تعرفي عليها

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:55 صباحاً - يعاني الكثيرون من مشكلة تساقط الشعر، وهناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى ذلك، مثل التوتر، سوء التغذية، التغيرات الهرمونية، واستخدام منتجات الشعر الكيميائية. لحسن الحظ، هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن أن تساعد في تقوية الشعر ومنع تساقطه.

قناع البيض: يحتوي البيض على بروتينات وكبريت وزنك، مما يجعله مفيدًا لتقوية الشعر، ويمكنك خلط بيضة واحدة مع ملعقة صغيرة من العسل وزيت الزيتون، ثم وضع الخليط على الشعر لمدة 25 دقيقة قبل غسله بشامبو خفيف. زيت جوز الهند: يعتبر زيت جوز الهند من أفضل الزيوت لتقوية جذور الشعر وتعزيز نموه، ويمكنك تسخين 2-3 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند وتدليك فروة الرأس به، ثم تركه طوال الليل أو لمدة 20 دقيقة قبل غسله. الشاي الأخضر: يساعد الشاي الأخضر في تقليل تساقط الشعر وتعزيز نموه، ويمكنك نقع كيسين من الشاي الأخضر في كوب من الماء الساخن، ثم تركه ليبرد قبل وضعه على الشعر وفروة الرأس لمدة ساعة. جل الصبار: يعمل جل الصبار على علاج قشرة الرأس وتساقط الشعر، ويمكنك وضع جل الصبار على فروة الرأس وتركه لمدة ساعة قبل غسله. عصير البصل: يعتبر عصير البصل غنيًا بالكبريت، مما يساعد في تحفيز نمو الشعر، ويمكنك عصر البصل ووضع العصير على فروة الرأس لمدة 30 دقيقة قبل غسله. بذور الحلبة: تعتبر بذور الحلبة من العلاجات الفعالة لتساقط الشعر، ويمكنك نقع البذور في الماء طوال الليل ثم طحنها لعمل معجون، ثم وضعه على الشعر لمدة 30-40 دقيقة قبل الشطف. عصير عنب الثعلب الهندي: يساعد عصير عنب الثعلب الهندي في تعزيز نمو الشعر، ويمكنك تدليك فروة الرأس بالعصير وتركه لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

نصائح إضافية

تدليك فروة الرأس: يساعد التدليك المنتظم لفروة الرأس على تحسين الدورة الدموية وتعزيز نمو الشعر.

تجنب التوتر: يعتبر التوتر أحد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر، لذا من المهم ممارسة تقنيات الاسترخاء مثل التأمل أو اليوغا.

باستخدام هذه الوصفات الطبيعية، يمكنك تعزيز صحة شعرك وتقليل تساقطه بشكل فعال.