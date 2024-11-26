هل يرحل أردا جولر عن ريال مدريد خلال الميركاتو الشتوي؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن موقف ريال مدريد النهائي بشان رحيل نجمه التركي، أردا جولر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وفي ظل عدم مشاركة جولر بكثرة مع الفريق، خلال الموسم الحالي، تحاول بعض الأندية استغلال هذه الوضعية للحصول على خدماته.

ووفقاً لما كشفه، فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، فإن ريال مدريد تلقى عرضين من خارج إسبانيا لضم جولر، في يناير/كانون الثاني المقبل.

وأضاف رومانو، أن ريال مدريد رفض العرضين وتمسك ببقاء جولر، وبالتالي تأكد بقاء اللاعب في صفوف الميرنجي.

وكان جولر شارك بصفة أساسية أمام ليجانيس، الأحد الماضي، في الجولة 14 من الدوري الإسباني، وقدم أداء جيداً.

وفي ظل إصابة فينيسيوس جونيور، وعدم تعافي رودريجو، فإن النجم التركي، مرشح للمشاركة بشكل أساسي أمام ليفربول، غداً الأربعاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.