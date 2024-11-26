انت الأن تتابع خبر استاد أبيدجان يحرز الهدف الثاني في مرمى الأهلي بأبطال إفريقيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قلص فريق إستاد أبيدجان النييجة أمام الأهلي بالهدف الثاني لتصبح النتيجة 4-2 للأهلي، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد ومحمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء: