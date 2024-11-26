انت الأن تتابع خبر استاد أبيدجان يحرز الهدف الثاني في مرمى الأهلي بأبطال إفريقيا والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - قلص فريق إستاد أبيدجان النييجة أمام الأهلي بالهدف الثاني لتصبح النتيجة 4-2 للأهلي، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
تشكيل الأهلي
- حراسة المرمى: محمد الشناوي.
- خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.
- خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة.
- خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد ومحمود كهربا.
ويجلس على دكة البدلاء:
- عمر كمال وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.