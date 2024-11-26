الرياضة

استاد أبيدجان يحرز الهدف الثاني في مرمى الأهلي بأبطال إفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

انت الأن تتابع خبر استاد أبيدجان يحرز الهدف الثاني في مرمى بأبطال إفريقيا والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قلص فريق إستاد أبيدجان النييجة أمام الأهلي بالهدف الثاني لتصبح النتيجة 4-2 للأهلي، في المباراة التي تقام ضمن منافسات الجولة الأولى بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي 

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: خالد عبدالفتاح ورامي ربيعة وياسر إبراهيم  ويحيى عطية الله.
  • خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة. 
  • خط الهجوم: حسين الشحات وطاهر محمد ومحمود كهربا.

ويجلس على دكة البدلاء:

  • عمر كمال وبيرسي تاو ورضا سليم وعمرو السولية وإمام عاشور وعمر الساعي ومصطفى شوبير وكريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا.
الكلمات الدلائليه
أحمد صلاح

أحمد صلاح

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا