آرني سلوت: ريال مدريد أفضل نادٍ في آخر 10 سنوات

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - تحدث آرني سلوت، مدرب ليفربول، عن مواجهة ريال مدريد، غداً الأربعاء، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، قال المدرب الهولندي: “سيطر ريال مدريد ومانشستر سيتي على أوروبا والدوري، سيكون أسبوعاً خاصاً بالنسبة لنا”.

وأكمل: “ريال مدريد قادر على الفوز بالعديد من الأساليب والطرق المختلفة، ولهذا السبب فازوا بهذه البطولة عدة مرات، إنهم دائماً ما يجدون الطريقة المناسبة للفوز، لكن ليفربول أيضاً لديه لاعبون رائعون في الوقت الحالي”.

وشدد: “لا نشتت انتباهنا بالمنافسين القادمين، تركيزنا فقط على مواجهة ريال مدريد ولا نفكر في مانشستر سيتي، أي رياضي يفعل ذلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواجهة ريال مدريد”.

وأردف: “لم أكن أعلم اننا لعبنا ضدهم مرات عديدة، لكن أتذكر فوزهم 5-2 على ليفربول، واستخدمت تلك المباراة كمثال لفريقي في فينورد، وأخبرتهم بأن لهذا السبب ريال مدريد هو أفضل نادٍ في آخر 10 سنوات”.

وعن الإصابات، قال: “ترينت موجود، لكنه لن يتمكن من أن يبدأ المباراة، لا يزال كييزا بعيداً، وإليوت ليس جاهزاً وكذلك أليسون، ولدينا أيضاً جوتا وكوستاس تسيميكاس، قائمة طويلة من الإصابات، ليس ريال مدريد فقط”.

واستكمل: “غياب فينيسيوس جونيور يمكن سؤال ريال مدريد عنه وليس نحن، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، لقد أظهر مرات عديدة أنه من الصعب الدفاع أمامه”.

واختتم: “مبابي لا يزال لاعباً جديداً، علينا أن نتوقع كل شيء منه، لقد لعب كل مباراة تقريباً معهم، ولكننا سنواجه 11 لاعب من أفضل اللاعبين في العالم”.