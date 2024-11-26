انت الأن تتابع خبر «وشك هينور فى الضلمة».. وصفة الكركديه لتفتيح ونضارة البشرة والتخلص من التصبغات والبقع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يلجأ الكثير من السيدات إلى استخدام الوصفات الطبيعية للبشرة من أجل الحصول على نتائج مرضية ملموسة وبدون تكاليف مالية كما أنها تكون آمنة بصورة كبيرة، على عكس المنتجات التجارية التي تحتوي على مواد كيميائية تضر بصحة البشرة، ويأتي الكركدية كأحد أبرز المكونات الطبيعية الآمنة والصحية التي تمنح البشرة نضارة وحيوية وتعمل على تجديد الخلايا بشكل فعال، وهو ما نعرضه لكم من خلال موقعنا فى السطور التالية بشكل تفصيلي.

مكونات وصفة الكركديه لتفتيح البشرة

يحتوي الكركدية على خصائص مهمة للبشرة حيث أن بها مضادات الأكسدة التي تعمل على إعطاء إشراقة وتجدد الخلايا، وللحصول على نتائج ممتازة، فاعتمد على وصفة الكركدية، والتي تحتاج فيها الى ملعقة ونصف من الكركديه المجفف، ملعقة ونصف من عسل النحل وهذا يعمل على ترطيب البشرة، ملعقة من الزبادي، ملعقة من ماء الورد الطبيعي، ملعقة صغيرة من عصير الليمون، واتبع الخطوات التالية للتحضير.

طريقة تحضير وصفة الكركدية

فى البداية قم بطحن الكركديه حتى تحصل على مسحوق ناعم ثم بعد ذلك قم بمزج الكركديه المطحون مع العسل والزبادي وماء الورد في بولة صغيرة وبعدها أضف عصير الليمون، وقم بغسل الوجه جيدا من خلال الماء الفاتر وبعدها طبقي الماسك على وجهك بالتساوي واتركه لمدة ربع ساعة، ثم يغسل بالماء الفاتر وجفف الوجه بلطف من خلال منشفة قطنية وحاول تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع.

فوائد ماسك الكركديه