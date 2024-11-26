ساوثجيت: خياراتي المقبلة لن تقتصر على الاستمرار كمدرب!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - تحدث جاريث ساوثجيت، مدرب منتخب إنكلترا السابق، عن خياراته المستقبلية.

ورحل ساوثجيت عن تدريب منتخب الأسود الثلاثة، بعد خسارته نهائي يورو 2024، أمام إسبانيا.

وكتب ساوثجيت اليوم الثلاثاء، عبر حسابه على منصة “لينكد إن”: “هذا الهدف الأسمى جعلني على المسار الصحيح، وجعلني أتشبع كثيراً في حياتي، وسيكون من الصعب تكرار هذه التجربة”.

وأضاف: “لذا فإن خياراتي المقبلة لن تقتصر على الاستمرار كمدرب”.

وتابع: “بعد 8 سنوات في أحد أبرز المناصب بالكرة العالمية، سأخصص وقتاً للتفكير فيما عشته، والتفكير بعناية شديدة بشأن خطوتي المقبلة”.

واختتم: “أشعر بارتياح شديد خلال هذه الفترة، ونصيحتي لأي مدرب شاب ليست لديه رؤية مهنية واضحة هي الاستمرار في التعلم والبحث عن تجارب مختلفة”.