نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرشح على منصب رئيس رابطة المراجعين بنقابة الصحفيين.. ومرشح لعضوية المكتب التنفيذي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رابطة "المراجعين" بنقابة الصحفيين، تلقيها اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر طلب للترشح على منصب "رئيس الرابطة" وهو الأستاذ/ إبراهيم الأزهرى من جريدة "الأهرام"، وطلب للترشح على منصب "عضوية المكتب التنفيذي"، وهو الأستاذ/ محمود رضوان من جريدة "الشروق".

تقدم طلبات الترشح إلى إدارة شئون المجلس والأعضاء بالدور الثاني في النقابة، لمدة خمسة أيام، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا، تنتهي يوم الأحد (1 ديسمبر) الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على أن تعلن كشوف المرشحين من بعد ظهر اليوم نفسه.

يفتح باب الطعون، والتنازلات لمدة ثلاثة أيام، من الإثنين 2 حتى الأربعاء 4 ديسمبر 2024م، وتعلن من بعد ظهر اليوم الأخير الكشوف النهائية للمرشحين، وأعضاء الرابطة، الذين لهم حق التصويت، وهم المسددون لاشتراك النقابة.

تبدأ الجمعية العمومية للرابطة في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الثلاثاء (10 ديسمبر)، على أن يبدأ التصويت من الساعة الواحدة، وحتى الثانية، ويبدأ فرز الأصوات عقب انتهاء التصويت مباشرةً، بحضور الأغلبية القانونية (نصف عدد الأعضاء المسددين للاشتراك + واحد).

في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني، تعقد الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024م، بحضور (25% من عدد الأعضاء + واحد)، وفي توقيتات البند السابق نفسها.

اختيرت لجنة للإشراف على الانتخابات، تضم أربعة من الصحفيين من غير المرشحين: عبدالحميد عيسى، ومجدي عيسى، ود. صبرى زمزم، ومحمد عطية، إضافة إلى عضو المجلس المسئول عن لجنة المتابعة حسين الزناتي، وعضو المجلس المكلف بالإشراف على الشُعب والروابط محمود كامل، وتتولى اللجنة متابعة إجراءات الانتخابات وفق القواعد المقررة، وتقوم بفرز الأصوات وإعلان النتيجة.