نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الصحفيين" تدعو الزملاء الراغبين في المشاركة باللجان التحضيرية للمؤتمر السادس لتسجيل أسمائهم بالنقابة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء الراغبين في الانضمام لعضوية اللجان التنظيمية والتحضيرية للمؤتمر السادس لنقابة الصحفيين لتسجيل أسمائهم عبر الواتس رقم 01099744659، تمهيدًا لدعوتهم لاجتماع مطلع الأسبوع المقبل لوضع التصورات النهائية للمؤتمر، المحدد له الفترة من 14-16 ديسمبر 2024.

وتقوم اللجان بوضع خطة العمل خلال الفترة القادمة لضمان ظهور المؤتمر بالشكل اللائق بالجماعة الصحفية، ونقابة الصحفيين المصريين.

كما توجه المجلس بدعوة جميع الزملاء للكتابة عن رؤيتهم للمؤتمر السادس للصحافة المصرية، وأبرز الحلول التي يرونها للأزمات، والتي يعانيها الصحفيون، وتؤثر في الصحافة المصرية على أن تكون المواد المرسلة للنشر في حدود 500 كلمة، وسيقوم موقع المؤتمر بنشرها وفقًا لأسبقية تسلمها.