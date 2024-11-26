انت الأن تتابع خبر اوعي تفكر واحذفها بسرعة.. 12 تطبيقا على الموبايل تصورك دون علمك وتسرق رسائل واتساب والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نبهت إحدى شركات الأمن السيبراني مستخدمي هواتف أندرويد إلى خطر محتمل بعدما تم الكشف عن عدد من تطبيقات الدردشة المتاحة للتحميل من متجر جوجل بلاي، والتي تحتوي على برمجيات خبيثة تهدف إلى سرقة الرسائل الخاصة من تطبيق واتساب.

تطبيقات ضارة على أجهزة الأندرويد

قام فريق من الباحثين في شركة الأمن السيبراني ESET بتحليل هذه التطبيقات وتحديدها بدقة حيث اكتشفوا أن حوالي 12 تطبيق تحتوي على أكواد برمجية خبيثة، من بين هذه التطبيقات يوجد 6 تطبيقات ما زالت متوفرة للتنزيل مباشرة من متجر جوجل بلاي.

المثير للدهشة أن هذه التطبيقات الخبيثة تقوم بإخفاء هويتها الحقيقية عن طريق التظاهر بأنها تطبيقات دردشة عادية، مما يصعب على المستخدمين العاديين اكتشاف أنها تحتوي على برامج ضارة.

غالبا ما تكون غير ظاهرة على شكل تطبيقات للتواصل، وهي:

Privee Talk

MeetMe

Let’s Chat

Quick Chat

Rafaqat

Chit Chat

YoohooTalk

TikTalk

Hello Chat

Nidus

GlowChat

Wave Chat

إذا قمت بتثبيت أي من هذه التطبيقات

على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد فمن الضروري أن تقوم بحذفها على الفور، لأنها تحتوي على برامج ضارة تهدف إلى سرقة معلوماتك الشخصية والتجسس عليك وفقا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، فإن هذه التطبيقات الخبيثة يمكن أن تسبب العديد من الأضرار، مثل:

أضرار خطيرة تسببها التطبيقات