انت الأن تتابع خبر اوعي تفكر واحذفها بسرعة.. 12 تطبيقا على الموبايل تصورك دون علمك وتسرق رسائل واتساب والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نبهت إحدى شركات الأمن السيبراني مستخدمي هواتف أندرويد إلى خطر محتمل بعدما تم الكشف عن عدد من تطبيقات الدردشة المتاحة للتحميل من متجر جوجل بلاي، والتي تحتوي على برمجيات خبيثة تهدف إلى سرقة الرسائل الخاصة من تطبيق واتساب.
تطبيقات ضارة على أجهزة الأندرويد
- قام فريق من الباحثين في شركة الأمن السيبراني ESET بتحليل هذه التطبيقات وتحديدها بدقة حيث اكتشفوا أن حوالي 12 تطبيق تحتوي على أكواد برمجية خبيثة، من بين هذه التطبيقات يوجد 6 تطبيقات ما زالت متوفرة للتنزيل مباشرة من متجر جوجل بلاي.
- المثير للدهشة أن هذه التطبيقات الخبيثة تقوم بإخفاء هويتها الحقيقية عن طريق التظاهر بأنها تطبيقات دردشة عادية، مما يصعب على المستخدمين العاديين اكتشاف أنها تحتوي على برامج ضارة.
غالبا ما تكون غير ظاهرة على شكل تطبيقات للتواصل، وهي:
- Privee Talk
- MeetMe
- Let’s Chat
- Quick Chat
- Rafaqat
- Chit Chat
- YoohooTalk
- TikTalk
- Hello Chat
- Nidus
- GlowChat
- Wave Chat
إذا قمت بتثبيت أي من هذه التطبيقات
- على هاتفك الذكي الذي يعمل بنظام أندرويد فمن الضروري أن تقوم بحذفها على الفور، لأنها تحتوي على برامج ضارة تهدف إلى سرقة معلوماتك الشخصية والتجسس عليك وفقا لصحيفة “إكسبريس” البريطانية، فإن هذه التطبيقات الخبيثة يمكن أن تسبب العديد من الأضرار، مثل:
أضرار خطيرة تسببها التطبيقات
- يمكنها الاطلاع على رسائلك الخاصة في تطبيقات مثل واتساب وسجنال.
- يمكنها التقاط الصور ومقاطع الفيديو بواسطة كاميرا هاتفك دون أن تدرك ذلك.
- يمكنها توثيق المكالمات الهاتفية التي تقوم بإجرائها على جهازك.
- حذر لوكاس ستيفانكو الباحث في شركة الأمن السيبراني ESET، من خطورة هذه التطبيقات، حيث أشار إلى أن القراصنة الذين يقفون وراءها يعتمدون على حيلة ذكية لاستدراج الضحايا فهم يتظاهرون بالاهتمام بعلاقات عاطفية، ثم يقنعون الضحايا بتنزيل هذه التطبيقات الخبيثة بدعوى تحسين وسائل التواصل.