انت الأن تتابع خبر مراجعة شاملة لجهاز Oppo Find X8 هل يستحق اللقب الجديد بين الهواتف الذكية؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من أفضل أنواع الهواتف التي ينصح بها وهو جهاز Oppo Find X8 حيث أنه جديد ومتطور ويحتوي على عدد كبير من المميزات والمواصفات عالية الجودة التي يمكن الاستفادة منها بشكل كبير والتي أعلنت عنها شركة أوبو ويمكن شراره بكل سهولة.

إليكم جميع المواصفات التي يحملها جهاز Oppo Find X8 والتي تكون عالية الجودة والكفاءة وهي كالآتي:

يدعم الاتصال اللا تلامسي وشريحتي اتصال ويدعم من الجيل الثاني حتى الجيل الخامس.

يأتي بوزن 215 جرام والظهر الخاص به يكون من الزجاج ومعه فريم معدني.

يكون مقاوم للماء والغبار ويحتوي على زر لخاصية الصامت على اليسار.

كما يوجد به زر على اليمين يعمل بالتاتش ويمكن أيضا التصوير من خلاله.

يأتي بإصدارات كثيرة يكون لك كافة الحرية اختيار الإصدار الذي تريده.

تحتوي الكاميرا الأمامية على دقة وكفاءة عالية تصل حتى 32 ميجا بكسل.

يدعم الميكرفون الإضافي الذي يساعد على عزل الضوضاء وسماعات خارجية.

مميزات جهاز Oppo Find X8

إليكم كافة المميزات الذي يحتوي عليها ذلك النوع من الهواتف والتي تكون على أعلى جودة ممكنة وتتلخص فيما يلي:

يأتي بمعالج قوي إلى جانب أنه يدعم الذكاء الاصطناعي.

تحتوي البطارية على سعة كبيرة وتعمل لساعات طويلة.

كما أنه يحتوي على تصميم مميز وفريد من نوعه.

يشبه الآيفون في زر التحكم بالكاميرا.

شاشة الهاتف تكون ممتازة من الدقة والحواف والسطوع.

عيوب جهاز Oppo Find X8

يحتوي هاتف أوبو فايند اكس8 على بعض العيوب البسيطة التي لا تؤثر عليه بالسلب إطلاقا والتي تتلخص في الفقرات الآتية:

لا يحتوي الهاتف على مكان يمكن تركيب كارت ميموري فيه.

الكاميرا الخلفية للهاتف تكون بارزة جدا وملحوظة لذلك ينصح وضع جراب لحل المشكلة.

لا يحتوي على منفذ 3.5 ملم من أجل سماعات الأذن.

لا يحتوي على جودة 8k من أجل تصوير الفيديوهات.

سعر جهاز Oppo Find X8

بما أن الكثير ممن يرغبون في شراء ذلك الجهاز يتساءلون عن سعره فإن الإجابة عن ذلك السؤال تتلخص في التالي:

يحتوي الهاتف على جلوبال 512 جيجا مع 16 رام بثمن 1200 دولار.

كما يجب العلم أن الهاتف لا يتوفر في مصر بشكل رسمي بعد.