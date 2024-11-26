بريطانيون يطالبون بتدخل القضاء لمنع مبيعات محركات طائرات إف-35 لإسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:32 مساءً - تقدمت شبكة العمل القانوني العالمي (جلان) ومؤسسة الحق بطلب للحصول على أمر قضائي طارئ من المحكمة العليا في المملكة المتحدة، في إطار مساعيهم لوقف مبيعات أجزاء محركات طائرات إف-35 لإسرائيل.

يأتي ذلك في ضوء إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

الرفض المستمر لمبيعات الأسلحة البريطانية

وأكد الناشطون البريطانيون، أن استمرار المملكة المتحدة في تصدير قطع غيار الطائرات لإسرائيل غير مقبول، مشيرين إلى أن هذه الأسلحة قد تُستخدم في قصف الفلسطينيين في غزة. ويتزامن هذا مع إقرار الحكومة البريطانية بأن بعض الصادرات قد تضر بالعلاقات مع الولايات المتحدة، في حين تواجه الحكومة مهلة حتى الجمعة المقبل لتقديم دفاعها أمام المحكمة، بحسب ما جاء في صحيفة الجارديان البريطانية.

مذكرات الاعتقال وتأثيرها

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، في تهمة ارتكاب جرائم حرب خلال حرب غزة. وقالت شارلوت أندروز، محامية جلان، إن من غير المعقول أن تواصل المملكة المتحدة تسليح إسرائيل في ظل هذه التهم، معتبرة أن الحكومة البريطانية تتواطأ في ارتكاب جرائم الحرب.

تداعيات قانونية على الحكومة البريطانية

في الوقت نفسه، أبدى المتحدث باسم مؤسسة الحق، زينة الهارون، استنكارها لتورط المملكة المتحدة في تزويد إسرائيل بأسلحة تُستخدم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مؤكدة أن مبيعات الأسلحة، بما في ذلك مكونات طائرات إف-35، تدعم حملات الإبادة ضد الفلسطينيين.