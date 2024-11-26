وزير الدفاع الإسرائيلي يصدق على استمرار الغارات في لبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 06:32 مساءً - صادق وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، على استمرار الغارات الإسرائيلية في لبنان.

وذكرت قناة ( 24 اي ) الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب تحسبًا لرشقات صاروخية من جنوب لبنان.

غارات إسرائيلية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت بعد 20 إنذارًا بالإخلاء

أفاد التلفزيون اللبناني، بأن حزامًا ناريًا يلف الضاحية الجنوبية لبيروت، جرّاءِ الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت معظم أجواء الضاحية.

وذكر التلفزيون اللبناني، أن هذا التصعيد يأتي في أعقاب إصدار جيش الاحتلال الإسرائيلي 20 أندارأ جديدًا، لإخلاء المناطق المستهدفة، ما يعد أكبر عدد من أوامر الإخلاء في يوم واحد منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان.

وكانت الطائرات الحربية الإسرائيلية قد نفذت غارة عنيفة في وقت سابق استهدفت مبنى يأوي نازحين في منطقة النويري قرب جامع خاتم الأنبياء في بيروت، مما أسفر عن تدمير المبنى بالكامل.

الصحة اللبنانية: استشهاد وإصابة 29 شخصا في الغارة الإسرائيلية على النويري ببيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء استشهاد وإصابة 29 شخصا في الغارة الإسرائيلية على مبنى في منطقة النويري بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان - أن الغارة الإسرائيلية على مبنى بمنطقة النويري أدت إلى استشهاد 3 أشخاص وإصابة 26 آخرين بجروح، مشيرة إلى استمرار أعمال رفع الأنقاض.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي قد شن، في وقت سابق من اليوم، غارة على مبنى يؤوي نازحين في منطقة النويري بالعاصمة اللبنانية بيروت، ما أدى إلى تدميره.

وفي السياق، أفادت الوكالة اللبنانية بسقوط شهيدين وعدد من الجرحى، في حصيلة أولية، للغارة الإسرائيلية على مزرعة بيت صليبي بقضاء بعلبك.

وأشارت إلى شن طيران الاحتلال لحزام ناري على الضاحية الجنوبية لبيروت، حيث تستهدف الغارات مناطق برج البراجنة وحارة حريك والحدتٍ، منوهة بأن الدخان يغطي معظم أجواء الضاحية الجنوبية وصولا إلى العاصمة بيروت.

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدتي الحفير التحتا واليمونة في بعلبك، وغارة على أطراف دير قانون رأس العين- المالكية بقضاء صور، بالإضافة إلى غارتين على بلدة كونين، ومدينة بنت جبيل في النبطية.