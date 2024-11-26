أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، حيث أشارت إلى أجواء غائمة على معظم أنحاء البلاد مع احتمال تساقط الأمطار المتفرقة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وأجزاء من مدن القناة.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024: برودة ليلًا وأمطار متفرقة شمالًا في المقال التالي

محمد يوسف

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