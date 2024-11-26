نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024: برودة ليلًا وأمطار متفرقة شمالًا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر، حيث أشارت إلى أجواء غائمة على معظم أنحاء البلاد مع احتمال تساقط الأمطار المتفرقة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا وأجزاء من مدن القناة.
درجات الحرارة اليوم
- بارد نهارًا على المناطق الشمالية والوسطى.
- معتدل الحرارة جنوبًا خلال ساعات النهار.
- شديد البرودة ليلًا، مع تسجيل أدنى درجات الحرارة في سانت كاترين (6 درجات مئوية).
تحذيرات ونصائح هيئة الأرصاد
- انخفاض درجات الحرارة ليلًا: يُنصح بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، خاصة في ساعات الليل والصباح الباكر.
- الحذر من الأمطار الخفيفة: قد تؤثر على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.
- تجنب المخاطر في الهواء الطلق: تجنب الوقوف تحت اللوحات الإعلانية أو المباني القديمة بسبب الرياح.
- الحماية من تغيرات الطقس: ارتداء الكمامات لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية.
الطقس في المناطق الشمالية والوسطى
- غائم نهارًا مع فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا.
- اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط والبحر الأحمر بسبب ارتفاع الأمواج.
بيان درجات الحرارة في المدن المصرية
|المدينة
|العظمى (°م)
|الصغرى (°م)
|القاهرة
|20
|13
|الإسكندرية
|19
|15
|شرم الشيخ
|25
|15
|أسوان
|23
|14
|سانت كاترين
|17
|6
|الغردقة
|24
|15
الطقس في البحرين الأحمر والمتوسط
- البحر المتوسط: اضطراب في حركة الملاحة مع ارتفاع الموج.
- البحر الأحمر: اضطراب نسبي مع ارتفاع الأمواج، مما قد يشكل خطرًا على الملاحة.