تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - اختار الهولندي أرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة ريال مدريد المنتظرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول

يلتقي الريدز مع ضيفه الملكي، مساء الأربعاء المقبل الموافق 27 نوفمبر 2024 على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: كويمين كيليهير.

خط الدفاع: كونور برادلي، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: كيرتس جونز، دومينيك سوبوسلاي، ريان جرافينبيرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو.

وتنقل مباراة ريال مدريد وليفربول عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

