نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إتاحة كراسة شروط شقق سكن لكل المصريين 5 2024: تفاصيل الشروط والأقساط والمواصفات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء طرح كراسة الشروط الخاصة بمشروع "سكن لكل المصريين 5" لعام 2024، وذلك عبر مكاتب البريد المنتشرة في المحافظات.

هذا الإعلان جاء بعد طرح شقق سكنية جديدة في 17 مدينة جديدة، وخاصةً لذوي الهمم.

ومن المتوقع أن يتم تقديم وحدات سكنية في المدن الجديدة والوحدات المطروحة في المحافظات بأسعار مخفضة، مع إمكانية سداد مقدم حجز يتراوح من 20 ألف إلى 30 ألف جنيه، حسب موقع الوحدة.

مواصفات شقق سكن لكل المصريين 5 لعام 2024

المشروع يضم وحدات سكنية جاهزة للتسليم، مع تجهيز كامل من الداخل بحيث تكون جاهزة للسكن الفوري. وتعتبر هذه الدفعة من أكبر الطروحات السنوية، حيث يبلغ إجمالي الوحدات السكنية 78،000 شقة.

وتتنوع مساحات الشقق المطروحة في هذا الطرح لتشمل مساحات 75 متر مربع و90 متر مربع فقط، مما يجعلها تناسب مختلف الفئات منخفضة ومتوسطة الدخل.

المدن والمحافظات المستفيدة من المشروع

يتم تقديم وحدات سكنية في 16 محافظة والمدن الجديدة، وتفصيلها كما يلي:

الجيزة: 2455 وحدة سكنية (العياط، وجزر القطوري). الشرقية: 335 وحدة سكنية. المنوفية: 3045 وحدة سكنية. الفيوم: 3495 وحدة سكنية. الإسماعيلية: 250 وحدة سكنية. البحيرة: 1320 وحدة سكنية. مطروح: 400 وحدة سكنية. شمال سيناء: 595 وحدة سكنية. جنوب سيناء: 250 وحدة سكنية. بني سويف: 825 وحدة سكنية. المنيا: 777 وحدة سكنية. سوهاج: 851 وحدة سكنية. قنا: 2955 وحدة سكنية. أسيوط: 3130 وحدة سكنية. الأقصر: 2610 وحدة سكنية. أسوان: 665 وحدة سكنية.

إضافة إلى المدن الجديدة مثل أكتوبر الجديدة، العاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة وغيرها.

الأقساط الشهرية للوحدات السكنية

منخفضي الدخل يمكنهم التقديم للحصول على وحدات سكنية يتم تسليمها خلال 36 شهرًا (3 سنوات) في 9 مدن جديدة، وهذه هي قائمة المدن والوحدات المتاحة:

حدائق العاصمة: 13،000 وحدة سكنية. 15 مايو: 960 وحدة سكنية. أكتوبر الجديدة: 10،000 وحدة سكنية. حدائق أكتوبر: 10،204 وحدة سكنية. العاشر من رمضان: 5639 وحدة سكنية. برج العرب الجديدة: 1000 وحدة سكنية. السادات: 300 وحدة سكنية. أسوان الجديدة: 504 وحدة سكنية. المنيا الجديدة: 175 وحدة سكنية.

الأوراق المطلوبة للتقديم

من أجل التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2024، يجب على المتقدمين توفير الأوراق التالية: