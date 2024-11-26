دوري أبطال أوروبا: ميلان في سلوفاكيا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 08:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

يلتقي اليوم، الثلاثاء فريقا سلوفان براتيسلافا من سلوفاكيا وميلان الإيطالي، الساعة 20:45 بتوقيت مكة المكرمة، في الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا بكرة القدم.

يتواجد فريق سلوفان براتيسلافا قبل هذه المباراة في المركز الأخير من دون أي نقطة، وسجل لاعبوه هدفين فقط، فيما تلقت شباكه 15 هدفاً.

ويتواجد فريق ميلان الإيطالي في المركز العشرين بـ 6 نقاط حيث فاز مرتين وخسر مثلهما، وسجل لاعبوه 7 أهداف مقابل 6 في شباكهم.

مباريات اليوم حسب توقيت مكة المكرمة

سبارتا براغ- التشيك × أتلتيكو مدريد- إسبانيا- الساعة 20:45

سلوفان براتيسلافا- سلوفاكيا × ميلان- إيطاليا- الساعة 20:45

مانشستر سيتي- إنكلترا × فينورد روتردام- هولندا- الساعة 23:00

إنتر ميلان- إيطاليا × لايبزيج- ألمانيا- الساعة 23:00

برشلونة- إسبانيا × ستاد بريست- فرنسا- الساعة 23:00

باير ليفركوزن- ألمانيا × ريد بول سالزبورغ- النمسا: 23:00

بايرن ميونيخ- ألمانيا × باريس سان جيرمان- فرنسا- الساعة 23:00

يونج بويز- سويسرا × أتلانتا- إيطاليا- الساعة 23:00

سبورتينغ لشبونة- البرتغال × آرسنال- إنكلترا- الساعة 23:00