الكشف عن اجتماع لحسم ملف تجديد عقد بيدري

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 10:57 صباحاً - كشف تقرير صحفي، عن آخر مستجدات مفاوضات تجديد عقد بيدري، نجم برشلونة، والذي يرتبط بعقد مع النادي الكتالوني، حتى صيف 2026.

ويعد بيدري أحد أبرز العناصر ضمن تشكيلة هانزي فليك، ولهذا تسعى إدارة برشلونة لحسم تجديد عقده، خلال الفترة القليلة المقبلة.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، يرغب برشلونة في تسريع إجراءات تجديد بيدري، وهناك تفاؤل من الطرفين بشأن التوصل إلى اتفاق قريباً.

وأفادت الصحيفة، أنه من المقرر عقد اجتماع جديد بين برشلونة وممثلي بيدري، اليوم الثلاثاء، لتسريع الاتفاقية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتفاق يقترب بين الطرفين، ومن المحتمل أن تكون مدة العقد الجديد حتى 2029 أو 2030.