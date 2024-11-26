حالة استياء داخل برشلونة بسبب دي يونج

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن وجود حالة من الاستياء داخل برشلونة بسبب سلوك نجمه الهولندي، فرينكي دي يونج.

وكان دي يونج عاد للمشاركة في المباريات مع برشلونة، خلال الأسابيع الماضية، بعد تعافيه من إصابة على مستوى الكاحل.

وكشفت صحيفة “آس” الإسبانية، عن وجود سببين لشعور مسؤولي برشلونة بالاستياء من النجم الهولندي.

وأوضحت الصحيفة، أن السبب الأول يرتبط بأداء دي يونج حيث أنه لا يتمتع بالعدوانية مثل باقي الفريق سواء اللاعبين الذي يشاركون في مركزه أو مركز آخر.

أما السبب الآخر هو رفض اللاعب تجديد عقده مع النادي الكتالوني، حتى الآن، وتحوم الشكوك حول رغبته في الرحيل بشكل مجاني، وفقاً للصحيفة.

ويرتبط دي يونج بعقد مع النادي الكتالوني ينتهي في صيف 2026.

وشارك دي يونج مع برشلونة في 8 مباريات بمجموع دقائق 260 دقيقة خلال الموسم الحالي، ولم يصنع أو يسجل أي أهداف.